Adapazarı’nın 39 mahallesinde çocuk ve spor parkları tamamlandı

Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2019 yılı park çalışmaları dahilinde 39 mahalleye 33 adet çocuk parkı, 30 adet spor parkı ile 10 adet futbol ve basketbol sahası kazandırdı.



Adapazarı Belediyesi 2019 yılında 39 mahalledeki 33 adet çocuk parkı, 30 adet spor parkı ve 10 adet futbol ile basketbol sahası çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler son olarak İkizce Osmaniye ile Süleymanbey Mahallelerinde futbol sahası; Abalı, Çelebiler, Elmalı, Hacılar, Yağcılar, Tuzla, Kavaklıorman ve Taşlık Mahallesi’nde 8 adet basketbol sahası olmak üzere toplam 10 adet spor sahasının yapımını da tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.



Adapazarı’na “Çocuk Dostu Kent” ödülü kazandıran ve açılışı gerçekleştirilen Çocuk Hakları Sokağı inceleme gezisinde, Adapazarı Belediyesi’nin park ve bahçeler çalışmaları ile ilgili Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel’den ayrıntılı bilgi alan Başkan Mutlu Işıksu, tüm parklarda kapsamlı bakım için özverili çalışmalar yapıldığını ve mahalle sakinlerinden teşekkür aldıklarını kaydetti. İyileştirme çalışmalarının devam ettiğini ancak yeni park ve saha çalışmalarının 2019 yılı için tamamlandığını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Çocuk dostu şehir olan Adapazarı’mızda evlatlarımızın mutluluğunu devam ettirecek ve şehir yaşamının sporla daha iç içe olmalarına destek olacak çalışmalarımızı 2020 yılında da daha kapsamlı bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Başkan Yardımcımız Fatih Çelikel’e ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni yıl için planlama çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor” ifadelerini kullandı.

SAKARYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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