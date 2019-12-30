Başkan Özen, Sapanca’nın bebeklerine ‘Hoş Geldin’ diyor

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, projelerinden biri olan “Hoş Geldin Bebek” ziyaretlerine devam ediyor.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ve belediye personeli, ilçede yeni bebeği olan aileleri düzenli olarak ziyaret ediyor. Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı personelinin gerçekleştirdiği ziyaretlere sık sık katılmaya özen gösteren Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, yeni bebeği olan ailelere hediyelerini kendi takdim ediyor ve küçük hemşehrileriyle yakından ilgilenmeyi ihmal etmiyor. Ziyaretleri hakkında bilgi veren Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “Hayat kaynağımız yavrularımıza aileleri ile beraber sağlıklı, huzurlu uzun bir ömür diliyorum. Bir ailenin en büyük mutluluğu şüphesiz o aileye yeni katılan bireylerdir. Ailelerimizin bu mutluluğunu paylaşmak, geleceğimiz olan bebeklerimize huzurlu bir hayat dilemek için ziyaretlerimiz devam ediyor. Tüm bebeklerimize daha güzel bir gelecek ve şehir bırakmak için çalışıyoruz. Sapanca’da dünyaya merhaba diyen her bebek bizim gelecek adına daha da umutlu olmamızı sağlıyor. Çiçeği burnunda anne ve babaları da ayrıca tebrik ediyorum. Bebeklerinin vatana, millete ve ailelerine hayırlı evlatlar olmasını diliyorum” dedi.

SAKARYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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