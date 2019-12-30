Park halindeki otomobil alev alev yandı

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- SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, park halindeki otomobilin yandığını görenler, bahçe hortumlarıyla müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Sokak´ta meydana geldi. Ümit Kösemen'e ait 54 ABE 518 plakalı sokakta park halinde bulunan otomobil, motor kısmından yanmaya başladı. Çevredekiler, yanan aracı görünce yangın söndürme tüpleri ve bahçe hortumlarıyla su tutarak yangına müdahale etti. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



SAKARYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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