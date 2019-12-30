Çocuğu hastaneye yetiştirip sınava girdi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde final sınavına yetişmek isterken kullandığı otomobille çocuğa çarpan üniversite öğrencisi, çocuğu hastaneye yetiştirdikten sonra sınava girdi.

Kaza, Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı MYO'da okuyan Okan Ç. isimli öğrenci, final sınavına yetişmek isterken kullandığı otomobille Atatürk İlkokulu önünde ismi öğrenilemeyen bir çocuğa çarptı. Sürücü Okan Ç., yaralanan çocuğu ambulansı beklemeden aracıyla Akyazı Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Çocuğu hastaneye getiren sürücü önemli bir sınavı olduğunu belirterek kimliğini bıraktıktan sonra Akyazı MYO'daki sınavına yetişti. Sınav sonrası Okan Ç., okula gelen polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, yaralı çocuğun kafatasında çatlak olduğu ve ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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