Memur-Sen’den Başkan Kılıç’a ziyaret

BemBirSen Şube Başkanı Ahmet Öksüzali, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

MemurSen Sakarya İl Başkanı ve BemBirSen Şube Başkanı Ahmet Öksüzali Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç’a Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Kılıç’a teşekkür ederek çiçek takdim eden Öksüzali, Belediye Başkanı Kılıç başta olmak üzere tüm çalışanlara başarı dileklerinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Fevzi Kılıç, “Hepimizin ortak amacı, gayesi Erenler’imize güzel şeyler kazandırmak. Tabi ki her idarenin kendine has bir çalışma tarzı var, yöneticilik, idarecilik anlayışı var. Bizimde kendimize göre önceliklerimiz var; güven, kalite ve saygınlık. Bunları bırakmadığımız sürece hep birlikte uyum içerisinde ilçemize en güzel hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Kılıç, “9 aylık bir süreç geçti, sorunlara, konulara vakıfız. 2020 yılında beklentimiz yüksek. Erenler’imizde hayata geçirmek istediğimiz çalışmalar var. Allah’ın izniyle kısa sürede güzel hizmetlere imza atacağız” diye konuştu.

SAKARYA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:44

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