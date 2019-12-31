Sakarya’da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Kocaali ilçesinde 11 ev ve tarım arazileri sular altında kaldı Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde dün etkisini gösteren sağanak yağış bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Yağış sonrası taşan dereler nedeniyle 11 ev ve tarım arazileri sular altında kalırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaali ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran yağış ilçenin bazı mahallerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası taşan dereler Alandere, Yayla Mahallesi ve Kadıköy Mahallesinde bulunan toplam 11 evde su baskınına neden oldu. Vatandaşların zor anlar yaşadığı yağış sonrasında birçok tarım arazisi ve yollar da sular altında kaldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, özellikle Alandere ve Yayla Mahallelerinde etkili olan su baskınları sonrasında KarasuKocaali Şube müdürlüğüne bağlı 17 adet personel, 3 adet pickup, 4 adet bekoloder, 2 adet vidanjör ve 1 adet kanal makinesi ile çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğu baskınların hasara yol açtığı ilçede yağış etkisini azalttı.

SAKARYA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:47

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.