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Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu

İHA

– Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu

– Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.
Olay, Karasu ilçesi 32 Evler Mahallesi mevki'i sahil kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahilde hareketsiz şekilde yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hareketsiz şekilde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Denizden kıyıya vurmuş halde bulunan ve tanınmayacak durumda olan cesedin tamamen şişmiş olduğu ve yüzünün belirgin olmadığı öğrenildi.
İsmi henüz belirlenemeyen şahsın cansız bedeni Karası Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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