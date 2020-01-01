Sakarya’da 2020’nin ilk sabah namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Yeni Camii’de 2020 yılının ilk sabah namazını kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2020 yılının ilk sabah namazını Sakarya’da kıldırdı. Adapazarı ilçesinde bulunan Yeni Camii’ye gelen Erbaş, kıldırdığı sabah namazı sonrasında içinde kendi torununun da bulunduğu 46 yaş grubu öğrencilere çeşitli hediyelerde takdim etti. Erbaş daha sonrasında camiden ayrıldı.

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