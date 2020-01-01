Başkan Yüce: “Yazlık Caddesi’nin tamamı duble olacak”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Yazlık Caddesi’nin tamamını bölünmüş yol haline getireceklerini açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yazlık Caddesi’nin Donanma Sokak ile Yazlık Kavşağı arasındaki güzergahta duble yol çalışmaları sürdürülürken; yeni bir müjde de Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’den geldi. Çark Caddesi Kavşağı ile Şeker Camii kavşağı arasında kalan kısmında duble yol haline getirileceğini açıklayan Başkan Ekrem Yüce, “Böylelikle Yazlık Caddesi’nin tamamı bölünmüş yol olacak. İnşallah 2. etap çalışmalarımız için Ocak ayı içerisinde yapım ihalesine çıkacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Yazlık Caddesi’nde 1.etap çalışmalarının sona geldiğini belirten Başkan Ekrem Yüce, “Yazlık Kavşağı ve Donanma Sokak arasında kalan 500 metrelik arterde yağmursuyu ve içmesuyu altyapısı tamamlanarak tüm abone bağlantı işlemleri de yapılmıştır. Ardından ise asfalt çalışmaları tamamlandı. Toplamda 2 bin 800 ton sıcak asfalt uyguladığımız yol daha kullanışlı hale geldi. Arterimizin refüj ve yaya yolu ile birlikte bisiklet yolu çalışmaları için ekiplerimiz imalatlara devam ediyor. İnşallah Yazlık Caddesi’nin 1. etabını kapsayan 500 metrelik güzergahı kısa süre içerisinde tamamlayacağız” diye konuştu.

Yazlık Caddesi’nin tamamını bölünmüş yol haline getirmek için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Çark Caddesi Kavşağı ile Şeker Camii Kavşağı arasında kalan 1 kilometre uzunluğundaki yolumuzu da duble hale getireceğiz. Millet Bahçesi’nin hizmete başlamasıyla birlikte bölgede oluşabilecek araç yoğunluğuna da çözüm üretmiş olacağız. Ocak ayında ihaleye çıkılacak olan arterin; peyzaj, refüj, kaldırım ve yağmur suyu çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sayede Yazlık Kavşağı’ndan Çark Caddesi Kavşağı’na kadar olan arteri duble yol haline getirmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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