SGM'lerde hafta sonu kursları devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) hafta sonu kursları devam ediyor.

Bu kapsamda öğrenciler Akyazı ve Sapanca SGM’de birbirinden farklı atölyelere katılım sağlayarak hafta sonu tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyorlar. Sapanca SGM’de Akıl Oyunları, Becerikli Eller, Resim, Gitar, Kuranı Kerim ve Değerler Eğitimi, Mutfak ve Robotik Kodlama atölyelerine katılım sağlayarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayan öğrenciler Akyazı SGM’de ise Akıl Oyunları, Drama, İngilizce, Kuranı Kerim ve Değerler eğitimi, Geleneksel Sanatlar, Kodlama, Bilgisayar Tasarım, Keman, Gitar, Bağlama, Maket Yapımı, Becerikli Eller, TasarımSeramik atölyelerinin her birine katılım sağlayarak keyifli vakit geçirdiler.

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