Rahatsızlanan genç müzisyen, yaşamını yitirdi

- SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, rahatsızlanması üzerine arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan müzisyen Enes Çağlar Bayrak (21), hayatını kaybetti.
Sapanca´da bir müzik grubu bulunan Enes Çağlar Bayrak, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte olduğu sırada rahatsızlandı. Arkadaşları tarafından Sapanca Devlet Hastanesi´ne götürülen Enes Çağlar Bayrak, buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Genç müzisyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Enes Çağlar Bayrak'ın ölümü ilçeyi yasa boğdu. Bayrak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Bayrak´ın ölüm nedeninin, yapılacak incelemeler sonucu ortaya çıkacağı belirtilirken, cenazesi bugün Sapanca Göl Mahallesi Ceylan Caddesi üzerindeki baba evine getirildi. Edilen dua ve alınan helallik sonrası genç müzisyenin cenazesi Ünlüce Mahallesi´ndeki Hz. Ömer Camii´ne getirildi. Bayrak´ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası caminin yanında bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.
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