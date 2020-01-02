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Hendek’te karla mücadele başladı

İHA

Hendek Belediyesi karla mücadele timi Aksu, Dikmen, Kurtuluş ve Yeni Yayla mahallelerinde kar küreme çalışması yaparak yolları açtı. Yolda mahsur kalan vatandaşlara ekipler tarafından yardım edilirken, çalışmaların hızla devam edeceği açıklandı.

Hendek’te karla mücadele başladı

Hendek Belediyesi karla mücadele timi Aksu, Dikmen, Kurtuluş ve Yeni Yayla mahallelerinde kar küreme çalışması yaparak yolları açtı. Yolda mahsur kalan vatandaşlara ekipler tarafından yardım edilirken, çalışmaların hızla devam edeceği açıklandı.
Hendek’te günler öncesinden kurulan, ‘Kar ve buzla mücadele timi’ dün gece ilk mesaisini yaptı. İlçenin yüksek kesimlerinde başlayan etkili kar yağışının ardından harekete geçen Hendek Belediyesine bağlı ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme çalışması yaparak kapanan yolları açıyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı kar ve buzla mücadele timi Aksu, Dikmen, Kurtuluş ve Yeni Yayla Mahallerinde kar küreme ve yol açma çalışması yaptı. Yol açma çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürerken, yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara da ekipler tarafından yardım edildi.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerin 24 saat görevi başında, teyakkuz halinde olduklarını ifade etti. Babaoğlu, “Kar yağışının olduğu bölgelerde yol açma çalışmaları yapıldı ve takipler sürüyor. Buzlanma ve mağduriyet yaşanmaması için ekiplerimizle irtibat halindeyiz. Ayrıca gelen tüm uyarılar dikkate alınarak, takip edilmektedir. Karla mücadele ekiplerimiz ilçe genelinde göreve hazır durumdadır” dedi.
Başkan Babaoğlu çalışmaların ve mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yaşanabilecek mağduriyetlere hızlı çözüm bulunması adına 444 54 03 numaralı Hendek Belediyesi İletişim Merkezine ya da 0 555 888 54 03 numaralı WhatsApp ihbar hattına bilgi verilmesi istendi. Vatandaşlardan ayrıca sokakta kaldığı görülen kimsesizlerin Hendek Belediyesi İletişim Merkezine bildirilmesi istendi.

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