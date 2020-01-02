Sakarya Büyükşehir 18 yaş altı basket takımından başarı Sakarya U18 Erkekler Basketbol Ligi namağlup şampiyon oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 18 yaş altı basketbol altyapı takımı büyük bir başarıya imza attı. Sakarya U18 Erkekler Basketbol Ligi namağlup şampiyon tamamlayan altyapı takımı Marmara Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Sakarya U18 Erkekler Basketbol Ligi final haftasında Asaş Gençlik takımını 11759 mağlup eden Büyükşehir Basketbol U18 altyapı takımı ligi şampiyon olarak tamamladı. Çıktığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeden namağlup şampiyon olan Büyükşehir Basketbol U18 altyapı takımı 2020’De gerçekleştirilecek Marmara Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Başantrenör Önder Kaya, yardımcı antrenör Murat Yardım ve Kondisyoner Alpay Sipahi önderliğinde büyük bir başarıya imza atan genç sporcular final maçı sonrası parkede büyük bir sevinç yaşadılar. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya U18 Erkekler Basketbol ligini namağlup şampiyon tamamlayan Büyükşehir Basketbol U18 altyapı takımımızın sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederiz. Gösterdiği başarıyla Marmara Şampiyonasına katılma hakkı kazanan takımımıza şampiyonada başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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