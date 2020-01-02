Sakarya’da 2019’da terörle operasyonunda 131 şahıs tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında yaptıkları operasyonda 131 şahıs tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör ve terör unsurlarına karşı verdikleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında 433 şüpheli şahıs için operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlar kapsamında yakalana şahıslar emniyettekki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 131 şahıs tutuklanırken, 154 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

SAKARYA 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.