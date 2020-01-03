Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından dönüşüm çalışmaları başlatılan Alifuatpaşa Suat Yalkın Caddesi yenilenen yüzüyle büyük beğeni topladı.

Bu kapsamda 5 bin 300 metrelik güzergahta tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından kaldırımlar yenilendi, bölgenin dokusuna uygun aydınlatmalar caddeye montajlandı. Vatandaşlar sokağın gece ayrı gündüz ayrı güzellikte olduğunu ve caddenin bölgeye değer kattığını söyleyerek Başkan Yüce’ye teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Yenilenen Alifuatpaşa Suat Yalkın Caddesi’nin hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Lüleci Sokak’ın ardından şehrimize örnek bir caddeyi daha hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 5 bin 300 metre alanda başlattığımız çalışmalar sonucunda altyapısı yenilenen ve aydınlatma ile kaldırım çalışmaları tamamlanan caddemiz yeni yüzüne kavuştu. İlçemize, bölgemize ve esnaflarımıza hayırlı olsun” dedi.

SAKARYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:44

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