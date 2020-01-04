Yüksek kesimlere yağan kar kartpostallık görüntüler oluştu

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Sakarya Akyazı ilçesi yüksek noktalarında yoğun yağan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştu.

Sakarya genelinde günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü. Yağan aşırı yoğun kar nedeniyle kar kalınlığı da yükseldi. Akyazı ilçesinin yüksek kesimlerine de yağan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştu.

Yaylalarda kar keyfi yapan vatandaşlar bu anları cep telefonuyla ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

SAKARYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:50

YATSI 19:16

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