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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde park halindeki araç alev alev yandı.



Yangın, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 GS 881 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede otomobili saran alevler olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:45

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