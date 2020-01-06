Isınmak için yaktıkları ateş sonu oldu: 1 ölü, 3 yaralı TEM Otoyolu kenarındaki dinlenme tesisinde ısınmak için ateş yakan yabancı uyruklu şahıslar zehirlendi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde TEM Otoyolu kenarında bulunan bir dinlenme tesisinde konteyner içerisinde yaktıkları kömürden çıkan gazdan zehirlenen 1 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybederken, 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay, TEM Otoyolu'nun Hendek ilçesi mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisi içerisinde bir konteynerde 4 yabancı uyruklu şahıs ısınmak için demir kova içerisinde kömür yaktı. Yanan kömürden çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 yabancı uyruklu şahıs zehirlendi. Zehirlenme sonrasında olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer 3 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili inceleme sürüyor.

SAKARYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:45

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