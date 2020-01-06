Kovanın içinde yaktıkları ateş 1 işçiyi zehirledi, 3 işçi hastanelik oldu

- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, ısınmak için soba kovasının içinde ateş yakan Afganistan uyruklu 4 işçi, konteyner evde baygın bulundu. 1 işçinin zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3 işçi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, TEM yolunun Hendek mevkisinde bulunan dinlenme tesisi yakınındaki konteyner evde meydana geldi. Dinlenme tesisinde araç yıkayan 4 işçi, dışarıda ısınmak için soba kovasının içinde ateş yaktı. İşçiler, kovanın içinde közlerin kalmasının ardından kovayı içeri aldı. İşçiler, gece uyurken, bugün öğlen olmasına rağmen haber alamayan arkadaşları, konteyner eve geldi. Afgan işçileri baygın gören arkadaşları, 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Müdahalede bulunulan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı, incelemelerde bulundu. İşçilerin çalıştığı işletmenin sahibi, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



SAKARYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:45

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