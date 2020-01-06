İtfaiye’den 2019’da 6 bin 401 olaya müdahale

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 2019 yılı faaliyet raporu açıklandı. Büyükşehir İtfaiye Dairesi 2019 yılı içerisinde toplamda 6 bin 401 olaya müdahale etti.

Bu kapsamda faaliyet raporu hakkında İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “İtfaiye teşkilatı olarak Sakarya’nın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat nöbet tutuyoruz. Yıl içerisinde 3 bin 936’sı yangın, 2 bin 465 tanesi de kurtarma olmak üzere toplamda 6 bin 401 olaya müdahale ettik. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. 2019 yılında vatandaşlarımızın sahillerimizde güvenle yüzmeleri için büyük önlemler aldık. Yaz sezonu boyunca toplam bin 268 boğulma vakasına müdahale ettik. Cankurtaran hizmetlerimizin koruduğu sahillerde can kaybını en aza indirdik. İtfaiye teşkilatı olarak birçok alanda hizmet vermeye devam ediyoruz. Yıl boyunca eğitim ve tatbikat düzenlemenin yanı sıra okullarımızda, kamu kurumlarında uygulamalı eğitimler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın yangın konusunda daha bilinçli ve duyarlı olmaları için çalışmalar gerçekleştirdiğimizi ifade ederek 2020 yılında da çalışmalarımızı ve eğitimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:45

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