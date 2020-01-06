Başkan Yüce, “Sakarya’nın ulaşımı Türkiye’de örnek model olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Yüce, “Sakarya’nın ulaşımı Türkiye’de örnek model olacak”

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan ve heyetiyle bir araya gelerek Sakarya'da yapılması hedeflenen hafif raylı sistemlerle ilgili işbirliği kararı aldı.

Başkan Yüce, “Sakarya’nın ulaşımı Türkiye’de örnek model olacak”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan ve heyetiyle bir araya gelerek Sakarya’da yapılması hedeflenen hafif raylı sistemlerle ilgili işbirliği kararı aldı.
Görüşmelere Başkan Yüce’nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar’da katıldı. Görüşme sonunda alınan kararla Sakarya’da yapılacak olan hafif raylı sistem projelerini TÜVASAŞ ve Büyükşehir Belediyesi’nden alanında uzman kişilerin bir araya gelerek ortak bir çalışma içerisinde yürütmesi kararı alındı. İş birliği içerisinde yürütülecek çalışmaların Sakarya’ya hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Yüce, TÜVASAŞ yetkililerine de çalışmalarında kolaylıklar diledi.
TÜVESAŞ ile hafif raylı ulaşımla ilgili kararlar aldığını belirten Başkan Yüce “TÜVASAŞ gibi büyük bir fabrikanın şehrimizde olması bize güç veriyor. Bizde bunun bilincinde olarak Sakarya’da yapmayı hedeflediğimiz hafif raylı ulaşımla ilgili işbirliği kararı aldık. Bundan sonra ki süreçte inşallah araç temini ve hatların döşenmesi konusunda TÜVASAŞ ile ortak bir çalışma yürüteceğiz. Büyükşehir Belediyemizden ve TÜVASAŞ’tan alanında uzman kişilerden oluşturacağımız ortak bir ekiple sürekli istişare halinde olacağız. İstişareler sonucunda alınan ortak kararlarla Sakarya için en iyisini yapmanın gayreti içerisinde çalışacağız. Bu ortaklık Sakarya’nın ulaşımını inşallah Türkiye’de örnek bir model haline getirecek. Alınan kararların şehrimiz için hayırla sonuçlanmasını Rabbim’den niyaz ediyor, ortaklığımızın Sakarya’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

SAKARYA

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye’den 2019’da 6 bin 401 olaya müdahale
YEREL HABERLER İtfaiye’den 2019’da 6 bin 401 olaya müdahale
Büyükşehir 60 araç 150 personel ile karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir 60 araç 150 personel ile karla mücadeleye ...
TÜFAD’ın ‘Sürekli Futbol Antrenörleri Gelişim’ seminerine Erenler'de yapıldı
YEREL HABERLER TÜFAD’ın ‘Sürekli Futbol Antrenörleri Gelişim’ ...
Başkan Fevzi Kılıç, öğretmenleri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Fevzi Kılıç, öğretmenleri ağırladı
Başkan Yüce, otomobil sporlarının antremanına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yüce, otomobil sporlarının antremanına katıldı
Başkan Babaoğlu taraftarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu taraftarlarla buluştu
Kovanın içinde yaktıkları ateş 1 işçiyi zehirledi, 3 işçi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Kovanın içinde yaktıkları ateş 1 işçiyi zehirledi, 3 ...
Isınmak için yaktıkları ateş sonu oldu: 1 ölü, 3 yaralı TEM Otoyolu kenarındaki dinlenme tesisinde ısınmak için ateş yakan yabancı uyruklu şahıslar zehirlendi
YEREL HABERLER Isınmak için yaktıkları ateş sonu oldu: 1 ölü, 3 ...
Yanan evinin önünde çaresizce bekleyen yaşlı adam göz yaşlarına hakim olamadı Gidecek başka yeri olmadığını söyleyen yaşlı adam yetkililerden yardım istedi Soğuk havada evsiz kaldı
YEREL HABERLER Yanan evinin önünde çaresizce bekleyen yaşlı adam göz ...
Park halindeki araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki araç alev alev yandı
Seyir halinde alev alan otomobile ilk müdahaleyi vatandaş yaptı
YEREL HABERLER Seyir halinde alev alan otomobile ilk müdahaleyi ...
Apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince ...
Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu 1. Başkanvekili oldu
YEREL HABERLER Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu 1. ...
Hendek Belediye Meclisi toplanıyor
YEREL HABERLER Hendek Belediye Meclisi toplanıyor
Kapalı duraklara LED sistemleri kuruldu
YEREL HABERLER Kapalı duraklara LED sistemleri kuruldu
Çocuklar çevre bilincini Tomurcuk’la öğreniyor
YEREL HABERLER Çocuklar çevre bilincini Tomurcuk’la öğreniyor
3 HES EPDK’dan ön lisans aldı
YEREL HABERLER 3 HES EPDK’dan ön lisans aldı
Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ...
Başkan Babaoğlu, belediye şantiyesi ziyaretinde personel ile yemek yedi
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu, belediye şantiyesi ziyaretinde ...
Sakarya Üniversitesi'nde ilk defa endoskopik yöntemle kalp ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesi'nde ilk defa endoskopik yöntemle ...
Endoskopik kalp operasyonu Türkiye’de ilk kez Sakarya’da gerçekleştirildi Ameliyat sonrasında ağrı en aza indirgeniyor ve hasta birkaç gün içerisinde normal hayatına dönebiliyor Kozmetik ve estetik açıdan da önemli artıları olan ameliyat doktorların gurur kaynağı oldu Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kara: “Dünyadaki bu tür ameliyat yapan cerrah sayısı bir elin parmaklarını geçmez”
YEREL HABERLER Endoskopik kalp operasyonu Türkiye’de ilk kez ...
Mezarlık içindeki şadırvanın musluklarını çaldılar Mahalle muhtarı hırsızlara tepki gösterdi: "5 musluğu alıp da neyin karını yapıyorlar çözemedim”
YEREL HABERLER Mezarlık içindeki şadırvanın musluklarını ...
Otomobil direğe çarptı, sürücü yol kenarında 112'yi bekledi
YEREL HABERLER Otomobil direğe çarptı, sürücü yol kenarında 112'yi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X