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Sakarya’da köpeklerin birbirlerini yediği iddiası Konuyla ilgili yetkililerden açıklama ...

İHA

Sakarya'da ormanlık alanda sokak köpeklerinin açlıktan kendilerini yedikleri iddiasına yönelik Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait geçici hayvan barınağında Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürünce açıklamalarda bulunuldu.

Sakarya’da ormanlık alanda sokak köpeklerinin açlıktan kendilerini yedikleri iddiasına yönelik Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ait geçici hayvan barınağında Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürünce açıklamalarda bulunuldu.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Karaman yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda sokak köpeklerini beslemeye giden hayvan severler tarafından sokak köpeklerinin açlıktan birbirlerini yedikleri iddia edilmişti. Bu iddiaya ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağında Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman tarafından bir açıklama düzenlendi.

Geçici hayvan barınağının 5199 sayılı kanuna göre faaliyet gösterdiğini ve yaralı, hasta sokak hayvanlarını alıp tedavi ederek tekrardan yaşam alanlarına bırakıldıklarını belirten Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, bu şekilde münferit olayların olabileceğini fakat bu durumun yapılan işlerin özünden sapıldığını göstermediğini belirtti. Çelebi, sokak hayvanları için yeni projelere imza attıklarını dile getirirken kafes sayılarını da arttırdıklarını belirtti. 2019 yılında gerçekleştirdikleri hizmetlerden söz eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman ise, barınağı ziyaret eden 7 bin 100 civarında ziyaretçi olduğunu ve 286 ziyaretçinin de hayvan sahiplendiğini belirtti. Yine 2019 yılında 300 tane sokak hayvanın rehabilite ettiklerini ve 836 tane hayvana müdahale ettiklerini dile getirdi.

Sokak hayvanlarına üst düzey hizmet verdiklerini ve yeni projelerle bu seviyeyi arttıracaklarını belirten Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, “Sokak hayvanları ile ilgili bir geçici barınağımız var. Sokak hayvanları ile ilgi en üst düzeyde hizmet vermekteyiz. Bu barınağımızda 5199 sayılı konuna göre faaliyet gösteriyoruz sokak hayvanlarından yaralı olanlar, hastalıklı olanlar ve toplanarak getirilenler bunların bakımı ve hastalıkla ilgili bakımı yapıldıktan sonra alındıkları yere bırakılmaktadır. Dolayısıyla bizim faaliyetlerimiz bu şekilde devam etmektedir. Basında çıkan haberler gelince de bu konular nerden çıkıyor nasıl yapılıyor bilemiyorum böyle münferit olaylar olabilir. Bu bizim işimizin özünden saptığımız anlamına gelmez bizim 23 dönümlük bir alanımız var bu alan içerisinde hem kafes sayımızı arttırıyoruz hem de hastane kurmak için Ekrem başkandan talimat aldık. Şuan da projelerimizi ihaleye verdik hazırlanmaktadır önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıp burası daha güzel ve sakak hayvanlarına daha üst düzey hizmet verici bir konuma getireceğiz” dedi.

2019 yılında yaptıkları hizmetlerden söz eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, “Bakım evimizin 2019 hizmetlerinden bahsetmek istiyorum ben sizlere. 2019 yılı içerisinde 7 bin 100 civarında ziyaretçimiz oldu. Mesai saatleri içerisinde gelen ziyaretçilerimizin 286 tanesine bir hayvan sahiplendirdik. Bu da her geçen yıl devam etmekte bunun dışında bin 300 tane sokak hayvanını rehabilite ettik yani aşıladık, küpeledik, bakımlarını yaptık ve tekrardan yaşama alanlarına geri bıraktık. Bırakma işlemlerini ilçe belediyeler yapıyor Sakarya için prosedür bu şekilde işliyor. İlçe belediyeleri tarafında getirilen sokak hayvanlarını rehabilite ettikten sonra tekrardan getiren ilçe belediye ekiplerince geri götürülmektedir. 836 tanede yaralı hayvan müdahalemiz oldu. Yani trafik kazası ve çeşitli sebeplerden yaralanan hayvanların tedavileri yapılıp iyileşme süreçleri göz önünde bulunduktan sonra tekrar bizlere beraber yaşama alanlarına bırakıldı” diye konuştu.

Eğer açlıktan birbirini yemiş bir hayvan olduğu iddia ediliyorsa bu hepimizin suçu
Aç kalmış bütün hayvanlar için kendi cinslerine saldırması ve onları yemesinin mümkün olduğunu fakat Sakarya’da böyle bir durumun olamayacağını dile getiren Yaman, “Her canlı için vahşi hayatta aç kalmış bütün canlılar için böyle bir durum söz konusu. Ütopik bile olsa insan filmlerinde bile görüyoruz bunları belki yaşanmıştır belki yaşanmamıştır ama canlılar için aç kalma durumu çok zor bir durumdur aç kaldıklarında kendi cinslerinden de olsa yerler. Sakarya için aç kalma potansiyeline sahip bir alan olup olmadığını hiçbir kamu yetkilisi bilemez. Vatandaşlar böyle bir risk oluştuğunda gördüklerinde en azından herhangi bir kamu görevlisine bu bildiriyi yaparlarsa hiçbir kamu görevlisinin de bu durumdan duyarsız olacağını düşünmüyorum. İlçe belediyeleri her ihbarı değerlendirmeye çalışıyor. Değerlendirilen ihbarlarda olumlu sonuçlarla geliyor. Eğer açlıktan birbirini yemiş bir hayvan olduğu iddia ediliyorsa evet Sakarya’da olan hepimizin sorumluluğunda olan bir şey vatandaşlar ve kamu olarak söylüyorum” şeklinde konuştu.

Yaralı bir sokak köpeği bulan ve onu barınağa teslim eden İbrahim Yılmaz, “Yaralı olarak sokakta bulduk. İlgili yerleri telefon ile aradık. Geldiler ve tedavisi yapılmak üzere götürdüler. Ve bizde şimdi kontrole geldik tedavisi yapıldı mı diye kontrol etmek için” derken Elif Yılmaz ise, “Biz köpeği gördüğümüzde ayağı şişti. Aldım onu veterinere götürdüm. Birkaç tedavi yapıldı ama geçmedi. Bizde ilgili yerleri aradık ve gelip aldılar. Bizde görmeye geldik ve ameliyat olacağı söylendi, ameliyattan sonrada tekrardan görmeye geleceğiz” ifadelerine yer verdi.

SAKARYA

07 Ocak 2020 Salı

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