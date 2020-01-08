İstinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde etkili olan yağmur sonrasında bir sitenin istinat duvarı çöktü. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı 24 daire, güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Dün akşam saatlerinde, Serdivan Kemalpaşa Mahallesi´nde 24 daire 2 bloktan oluşan sitenin çevresindeki istinat duvarının bir kısmı, binalara doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri incelemede bulundu. Yapılan incelemede duvarın altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından güvenlik amacıyla öğrencilerin yaşadığı 24 daire boşaltıldı. Öğrenciler yurtlara yerleştirilirken, yapılacak incelemelerin ardından binaların kullanıma açılacağı öğrenildi.



SAKARYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.