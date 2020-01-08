Sakarya’da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa araba çarptı: 1 ölü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşa hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Adapazarı ilçesine bağlı Orhangazi Caddesi üzerinde 9.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhangazi Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 47 yaşındaki Fahrettin Çelik isimli vatandaşa Adapazarı’ndan Arifiye istikametine gitmekte olan hafif ticari araç çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine harbe verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çelik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan polis olayla ilgili olarak araç sürücüsünü gözaltına alırken kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.