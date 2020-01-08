Sakarya’da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa araba çarptı: 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sakarya’da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa araba çarptı: 1 ölü

İHA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşa hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Adapazarı ilçesine bağlı Orhangazi Caddesi üzerinde 9.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhangazi Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 47 yaşındaki Fahrettin Çelik isimli vatandaşa Adapazarı’ndan Arifiye istikametine gitmekte olan hafif ticari araç çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine harbe verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çelik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan polis olayla ilgili olarak araç sürücüsünü gözaltına alırken kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SAKARYA

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil takla attı; ehliyetsiz Eray öldü
YEREL HABERLER Otomobil takla attı; ehliyetsiz Eray öldü
İstinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı
YEREL HABERLER İstinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı
Otomobil, motor bölümünden alev alev yandı
YEREL HABERLER Otomobil, motor bölümünden alev alev yandı
Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
YEREL HABERLER Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ...
Sakarya'da istinat duvar çöktü: 1 yaralı, 2 bina tahliye edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da istinat duvar çöktü: 1 yaralı, 2 bina ...
Başkan Babaoğlu, muhtarlar ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu, muhtarlar ile buluştu
Çaldığı televizyonla polise yakalanmıştı, tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldığı televizyonla polise yakalanmıştı, tutuklandı
Sakarya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Sakarya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 tutuklama
Karasu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Karasu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Sakaryalı çiftçiler Özada Sigorta ile anlaştı
YEREL HABERLER Sakaryalı çiftçiler Özada Sigorta ile anlaştı
Kaynarca’da tarım arazilerinin bir kısmı sular altında kaldı
YEREL HABERLER Kaynarca’da tarım arazilerinin bir kısmı sular ...
Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor
YEREL HABERLER Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası devam ...
‘Hayalindeki Oyuncak Hayat Bulsun’ adlı projenin atölye çalışmaları Karasu SGM’de, başladı
YEREL HABERLER ‘Hayalindeki Oyuncak Hayat Bulsun’ adlı projenin ...
Adapazarı Belediyesi sanatseverleri etkinliklerde buluşturuyor
YEREL HABERLER Adapazarı Belediyesi sanatseverleri etkinliklerde ...
Halk otobüsü esnafının 2019 gelir desteği tamamlandı
YEREL HABERLER Halk otobüsü esnafının 2019 gelir desteği tamamlandı
Büyükşehir ekipleri, evi yanan vatandaşın yardımına koştu
YEREL HABERLER Büyükşehir ekipleri, evi yanan vatandaşın yardımına ...
Hendek Belediyesi hizmetleri vatandaşın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Hendek Belediyesi hizmetleri vatandaşın yüzünü ...
Sakarya’da köpeklerin birbirlerini yediği iddiası Konuyla ilgili yetkililerden açıklama geldi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman: "Eğer açlıktan birbirini yemiş bir hayvan olduğu iddia ediliyorsa bu hepimizin suçu"
YEREL HABERLER Sakarya’da köpeklerin birbirlerini yediği ...
Başkan Yüce, “Sakarya’nın ulaşımı Türkiye’de örnek model olacak”
YEREL HABERLER Başkan Yüce, “Sakarya’nın ulaşımı Türkiye’de örnek ...
İtfaiye’den 2019’da 6 bin 401 olaya müdahale
YEREL HABERLER İtfaiye’den 2019’da 6 bin 401 olaya müdahale
Büyükşehir 60 araç 150 personel ile karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir 60 araç 150 personel ile karla mücadeleye ...
TÜFAD’ın ‘Sürekli Futbol Antrenörleri Gelişim’ seminerine Erenler'de yapıldı
YEREL HABERLER TÜFAD’ın ‘Sürekli Futbol Antrenörleri Gelişim’ ...
Başkan Fevzi Kılıç, öğretmenleri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Fevzi Kılıç, öğretmenleri ağırladı
Başkan Yüce, otomobil sporlarının antremanına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yüce, otomobil sporlarının antremanına katıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X