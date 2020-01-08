Sakaryaspor, Azad Filiz'i renklerine bağladı Sakarya'ya gelecek olan Filiz, yarın takımla idmana çıkacak

TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da Başkan Vekili Hüseyin Aydınlı, "Azad Filiz bu akşam geliyor. Allah nasip ve kısmet ederse yarın idmanımıza çıkacak" dedi.

Sakaryaspor Başkan Vekili Hüseyin Aydınlı, Sakaryaspor Basın Sözcüsü Semih Çiftçi, Sakaryaspor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım ve futbolcular Serdivan ilçesinde bulunan bir kafeteryada düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Vekili Aydınlı, Bayburt Özel İdarespor forması giyen Azad Filiz'i renklerine bağladıklarını açıkladı. Akşam saatlerinde Sakarya'ya gelecek olan Filiz'in yarın ise takımla birlikte idmana çıkması bekleniyor.

Toplantıda konuşan Aydınlı, "Dış transferde 3 noktayı bitirdik gibi. Azad Filiz bu akşam geliyor. Allah nasip ve kısmet ederse yarın idmanımıza çıkacak. Hedefimiz 1 veya 2 transfer daha yapıp transferleri noktalamak. Transfer için görüştüğümüz bir kişi daha var onu da yakın bir zamanda netleştireceğiz olumlu veya olumsuz diye. Olumsuz olursa hocamızın isteğine göre bakacağız, çok acele etmiyoruz" dedi.

SAKARYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

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