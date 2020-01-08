Emir Sultan Mezarlığının kapasitesi artıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Emir Sultan Mezarlığında yeni alanlar açılıyor. 148 bin metreküplük dolgu çalışması sonucunda 60 bin defin kapasitesi daha oluşturulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Emir Sultan Mezarlığında yeni mezarlık alanları oluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğum bir şekilde sürdürdüğü çalışmalar neticesinde 148 bin metreküplük dolgu çalışması gerçekleştirilecek ve 60 bin defin kapasitesi daha mezarlık bünyesine dahil edilmiş olacak.

Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizdeki mevcut mezarlık alanlarımızı genişletmek, kapasiteyi arttırmak için çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda Emir Sultan Mezarlığı’nda 148 bin metreküplük dolgu çalışmaları gerçekleştirecek ve 60 bin defin kapasitesi daha sağlamış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak gelecekte mezarlık konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.

SAKARYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.