Yağış sonrası çöken yola belediye ekipleri müdahale ediyor

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yağış sonucu meydana gelen heyelanda çöken yola belediye ekipleri müdahale ediyor.
Yağış sonrası Kaynarca ilçesi Şeyhtımarı Gökçeler Mahallesinde heyelan meydana geldi. Heyelanın meydana geldiği bölgede mahalleye giden yolda çökme oluştu. Çökmenin oluştuğu yerde belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
SAKARYA
08 Ocak 2020 Çarşamba
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