Başkan Yüce, Patronlar Platformu Toplantısına katıldı Yüce: " Bilgi ve birikimin paylaşımı Sakarya’ya güç katacak"

"Annem benim her şeyim"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ekonomi Ticaret Derneği (ETD) Patronlar Platformu Toplantısına katıldı.

Serdivan ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen programa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra ETD Başkanı Özkan Pınar, Başkan Yardımcısı Şamil Dedeoğlu ve birçok firma sahibi üye katıldı. Sakarya için bilgi ve birikimlerin paylaşılması gerektiğini dile getiren Başkan Yüce, “Ticaret her zaman yeni ticaretleri beraberinde getirir. Bizler Sakarya’nın yükselmesi adına ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Açıklamalarına devam eden Başkan Ekrem Yüce, “Sektörün değişik branşlarından çok önemli görevleri yürütmektesiniz. Gerçekten bu beni ziyadesiyle umutlandırdı. Bildiğiniz üzere önemli sektörlerde görev yapmış olmam neticesinde bizde sizlerle çoğu konuyu paylaşabiliriz. Benim tecrübelerim ve sizin tecrübelerinizi harmanlayarak bundan istifade edeceğimize inanıyorum. Ticaret her zaman bu işin temelidir. Üretmek ve pazarlamak ise bizlerin ticaretini güçlendirecek. Edinmiş olduğumuz bu bütün bilgi birikimlerini taçlandırmak için Sakarya’mızdayız. Bunu da her zaman birlikte yapmalıyız. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Maddi manevi dayanışma içinde, kardeşçe hem fikir bazında hem de yardımlaşma konusunda birlikte hareket ederek Sakarya’yı daha ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

SAKARYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.