Büyükşehir’den görme engelliler için anlamlı etkinlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 714 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi. Engelsiz Kafe’de düzenlenen programa katılan görme engelli vatandaşlar yemeğin ardından sahne alan canlı müzik grubu Arıza’nın şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Arkadaşlarıyla birlikte eğlenmekten mutluluk duyduklarını ifade eden engelliler, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen program için teşekkür ettiler. Engelli ailelerinin de katıldığı programa aynı zamanda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar’da katıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Biz her zaman olduğu gibi bugün de engelli kardeşlerimizin yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle güzel bir gecede bizi yalnız bırakmayıp yanımızda olan her engelli kardeşimize tek tek teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

SAKARYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

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