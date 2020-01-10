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Vali Nayir, gazetecilerle buluştu Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: "Basın; bizim gözümüz, ...

İHA

Vali Nayir, gazetecilerle buluştu Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: "Basın; bizim gözümüz, kulağımız"

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ vesilesi ile basınla buluştu. Vali Nayir, programda çalışan gazeteciler gününü kutladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla Adapazarı ilçesinde bir restoranda Sakarya genelinde faaliyet göstermekte olan yerel ve ulusal basınla bir araya geldi. Vali Nayir programda ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Mülki idarenin ilgi alanına giren her hususun aynı zamanda basınında ilgi alanına girdiğini belirten Vali Nayir, gazeteciliğin önemine değindi. Vali Ahmet Hamdi Nayir ayrıca 2019 yılı hakkında değerlendirmelerde de bulunarak, yıl içerisinde yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirdi.

Düzenlenen programda konuşan Vali Nayir, mülki idare ile basının özdeşleştiğini örnek göstererek, "Bugün siz çalışan gazetecilerimizin özel günü. Mülki idarenin ile basının çok özleştiği yerler var, sizlerde kamu görevi yapıyorsunuz bizler de kamu görevi yapıyoruz. Bizlerin ilgi alanına giren her husus sizlerin de ilgi alanı içerisinde. Emniyet, asayişten, sağlıktan, eğitimden, turizm ve kültüre kadar mülki idarenin görev alanına, ilgi alanına giren her husus aynı zamanda basınımızın da ilgi alanında. Mülki idarede 7 gün 24 saat görev başındadır, basın mensuplarımız da yine 7 gün 24 saat görev başında. Sizlerde bizler gibi kar, yağmur, çamur demeden görevinizin gerektirdiği her yerde bulunmak zorundasınız, bizlerde öyle. İnsanımızın bir şeyler öğrenme, farkında olma hakkı var bu hakkı yerine getirmek üzere de sorumluluk basın mensuplarımıza verilmiş. Var olan, olup biteni öğrenmeye ve o bilgiler dahilinde yönlendirmeye sizler görevli kılınmışsınız, böyle bir önemli kamu görevinde çalışıyorsunuz. Basın her zaman söylüyoruz; bizim gözümüz, göremediğimiz kısımları basın ile görmeye çalışırız. Bizim kulağımız, duyamadığımız hususları basın aracılığıyla duymaya çalışıyoruz. Bizlerde kamunun ihtiyaçlarını giderirken sizlerinin tespitlerine ihtiyaç duyan kişiler olarak birlikte çalışıyoruz" dedi.

2019 yılı hakkında değerlendirmelerde de bulunan ve yapılan faaliyetler hakkında bilgiler veren Vali Nayir, "Eğitimde 20192020 yılları biraz tasarruf bütçelerine döndü, bütçe imkanları doğrultusunda 28 adet projeyi gerçekleştirmeye çalıştık, 2 adet 4 derslikli anaokulu, 24 adet 24 derslikli bir ilkokul, 60 derslikli anadolu lisesi, 16 derslikli çok programlı lise, 12 derslikli halk eğitim merkezi 2+1 binası toplamda 107 derslik olmak üzere biz eğitimin altyapısını geliştirmeye yönelikte gayretlerimizi sürdürdük. Toplam olarak 192 derslik, 3 atölye binası da yapılacak çalışmalar sonrasında kazandırılacak olan işler olarak elimizde duruyor. Deprem bölgesiyiz, yıkılması gereken binalar konusunda da 5 tanesini boşalttık, yıktık. 2 tanesinin yıkımı ile ilgili olarakta belediyeler ile yazışmalarımızı sürdürmüş olduk. Sağlık alanı yine sıkıntılı olan alanlarımızdan bir tanesi. Maalesef hasta yatağı sayısı olarak baktığımızda; sağlıkta Sakaryamızın durumu çok iyi değil. 10 bin kişiye düşen yatak Türkiye ortalamasında 28 yatak olmasına rağmen bizde 19 yatağa tekabül ediyor dolayısıyla yeni binalara, yeni sağlık tesislerine ihtiyacımız var, onların da arayışlarını sürdürmeye çalışıyoruz. 1 milyon nüfusumuz var ama, 1, 2 ve 3'üncü basamak sağlık kuruluşlarımıza 1 yıl içerisinde 2019 yılı içerisinde 10 milyonun üzerinde bir başvuru var. Yani her birimiz aşağı yukarı 10'ar kere bir sağlık kuruluna başvurmuş gibi işlem yapılmış. 1'inci basamak sağlık kuruluşlarımıza 4 milyon 16 bin kişi, 2 ve 3'üncü basamak sağlık kuruluşlarımıza da 6 milyon 14 bin kişi başvurmuşlar, oradan hizmet almaya çalışmışlar. Aynı şekilde acil hizmetlerimizi yürütmüşüz; 95 bin 262 acil başvuru gelmiş, 112 diye tabir ettiğimiz ambulans talebi, doktor talebi gelmiş, bunlara da hizmet vermeye çalışmışız. Yüzde 97'lik bir aşılama oranıyla da iyi bir yerde hizmetlerimizi götürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

SAKARYA

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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