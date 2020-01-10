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Aç kalan yaban hayvanları yayla evlerine dadandı Hayvanların yayla evlerine dadanma anları güvenlik ...

İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Keremali Yaylasında aç kalan yaban evleri yayla evlerine dadandı. Hayvanların yayla evlerine dadanma görüntüleri ise mahallede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Aç kalan yaban hayvanları yayla evlerine dadandı Hayvanların yayla evlerine dadanma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Keremali Yaylasında aç kalan yaban evleri yayla evlerine dadandı. Hayvanların yayla evlerine dadanma görüntüleri ise mahallede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Akyazı ilçesi Keremali Yaylasında yaşandı. Dün gece saatlerinde aç kalan yaban hayvanları yayla evlerine dadandı. Güzlek Mahalle Muhtarı Selim Akyazıcı, kar yağışı sonrasında ormanlık alanda yiyecek bulamayan; kurt, tilki, çakal gibi yaban hayvanlarının yayla evlerine dadandığını ifade etti.
Öte yandan, evlere dadanan yaban hayvanları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

SAKARYA

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:10
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:21
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