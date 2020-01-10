Jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçirdi

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yoğun trafikte yolun karşısına geçemeyen yaşlı adamı, jandarma askeri sırtına alıp, geçirdi. O anlar anbean Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına kaydedildi.

Olay, 11 Aralık'ta Akyazı Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşağa gelen yaşlı adam, yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçemeyince beklemeye başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı´nda görev yapan ve evlerine gitmek üzere birlikten ayrılan 2 jandarma askeri de yaşlı adamı fark edince araçlarını durdurup, indi. Yaşlı adamın yanına gelen 2 askerden biri araçları durdururken, diğeri ise yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı sırtına alıp, karşıya geçirdi. O anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına kaydedildi.



SAKARYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:56

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.