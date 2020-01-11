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Sakarya'da JASAT, 55 olayı aydınlattı

DHA

SAKARYA İl jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 5 ayda 3'ü cinayet olmak üzere 55 olayı aydınlattı.

SAKARYA İl jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 5 ayda 3'ü cinayet olmak üzere 55 olayı aydınlattı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Suç Araştırma Kısmı (SAK) bünyesinde 2019 yılının ağustos ayında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT kuruldu. JASAT´a en az 10 yıl saha tecrübesinin yanı sıra istihbarat, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile terör suçlarında ihtisaslı jandarmalar seçilirken, bu ekiplere başarılı genç personeller de yetiştirilmek üzere entegre ediliyor. Sivil olarak görev yapan JASAT personelleri, suç işledikten sonra kaçan şahısların yakalanmasında önemli rol oynuyor.
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Jandarma Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi´ni (KGYS) de aktif olarak kullanan JASAT, taşınabilir bilgisayar ile kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ait güvenlik kameralarını da olay yerinde inceleyebiliyor. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden PTS, KGYS ve şahıslara ait kameraların noktaları işaretlendiği için olası bir adli olayda sistem üzerinden belirlenen kaçış rotalarında inceleme yapılarak suça karışan kişiler daha kısa sürede yakalanabiliyor.
55 OLAYI AYDINLATTI
JASAT, son 5 ay içerisinde 3´ü cinayet olmak üzere 55 olayı aydınlattı. JASAT, aralarında kendini Hz. Süleyman´ın kızı olarak tanıtan ve para karşılığı insanlara kanını içirerek 13 milyon TL'lik dolandırıcılık olayına karışan Sibel Gönül ve çıkarttıkları sahte kimliklerle Türkiye genelinde hırsızlık yapan 2´si kadın 4 kişinin yakalanması ile Arifiye´de meydana gelen Halil Baş cinayeti, Pamukova´da İlhan Karakaya´nın silahla öldürülmesi olayı ve Karapürçek ilçesinde 2 kişiyi vurduktan sonra kaçıp kaçıp bir dağ evinde saklanan Murat Aslantaş´ın yakalanması gibi önemli görevleri başarıyla gerçekleştirdi.
60 FAİLİ MEÇHUL OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ
JASAT ile ilgili olarak açıklamada bulunan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Ali Bahadır Aslan, "Sakarya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kısa adı `SAK´ olan Suç Araştırma Kısmının kurulmasının ardından buna bağlı kısa adı JASAT olan Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz kuruldu. 60 adet faili meçhul olaya müdahale eden JASAT ekiplerimiz 55 konuyu aydınlatmıştır. Kurulduğu günden itibaren bu olaylara karışan 118 şüpheli yine JASAT ekiplerimizce yakalanmış ve bunlardan 60 tanesi tutuklanmıştır" dedi.
'PERSONELLERİMİZ TECRÜBELİ VE İHTİSAS SAHİBİDİR'
JASAT´ta görev alacak personelin özel olarak seçildiğini belirten Jandarma Yarbay Ali Bahadır Aslan, "JASAT´taki personellerimiz tecrübeli personellerimizdir ve ihtisas sahibidir. Tecrübe gerektiren görev için en az 10 yıllık personellerimizi özenle seçerek bu timlerde görevlendiriyoruz. JASAT, olayların çözümünde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından geliştirilen programlardan da büyük ölçüde yararlanmıştır. Bu sayede anlık veri alabilen JASAT ekipleri, olayları daha kısa sürede çözmektedir. JASAT; özellikle nitelikli faili meçhul olaylar ve uzun süre yakalanamayan suçluları yakalama konusunda görev yapmaktadır" diye konuştu. 

SAKARYA

11 Ocak 2020 Cumartesi

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