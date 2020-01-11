Sakarya’nın Akyazı ilçesinde trafik yoğunluğu nedeniyle yolun karşısına geçemeyen yaşlı adamı jandarma ekipleri sırtında karşıya geçirdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akyazı ilçesi Adliye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik nedeniyle yaya olarak Adliye kavşağına gelen yaşlı adam yolun karşısına geçemedi. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan ve mesai bitimi karakoldan ayrılan 2 jandarma, yaşlı adamı fark etti. Araçlarını duran jandarmalar yaşlı adamın yanına geldi. Trafikten dolayı yolun karşısına geçemediğini belirten yaşlı adama askerler yardım etti. Askerlerden biri trafiği durdurması sonrası diğer asker ise yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçirdi. Görüntüleri izleyenler ise jandarmaları tebrik etti.

Öte yandan o anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde jandarmanın yaşlı adamı yolun karşısına sırtında geçirmesi gözüküyor.

SAKARYA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.