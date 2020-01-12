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2020’nin ilk meclisi toplanıyor

İHA

Sakarya Büyükşehir Meclisi 13 Ocak Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 61 gündem maddesi karara bağlanacak.

2020’nin ilk meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Meclisi 13 Ocak Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 61 gündem maddesi karara bağlanacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 13 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumda 61 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.

SAKARYA

12 Ocak 2020 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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