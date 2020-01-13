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Yunus Emre Anadolu Lisesi’ne amatör telsiz istasyonu kuruldu

İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Yunus Emre Anadolu Lisesi'ne, afete hazırlık kulübü bünyesinde amatör telsiz istasyonu kuruldu.

Yunus Emre Anadolu Lisesi’ne amatör telsiz istasyonu kuruldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Yunus Emre Anadolu Lisesi’ne, afete hazırlık kulübü bünyesinde amatör telsiz istasyonu kuruldu.
Camili Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Anadolu Lisesi’ne, Sakarya Radyo Amatörleri ve Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği (SAKRAD) desteği ile okulda ve okul çevresinde amatör telsizciliğin tanıtılması, yaygınlaştırılması, yeni ve alternatif haberleşme sistemlerin işletilmesini sağlamak amacıyla amatör telsiz istasyonu kuruldu. SAKRAD başkanı Gürel Özbakış ile üyeler Abdulkadir Şeker, Mehmet Tafo, Ayhan Erdal, Zafer Kaya ve Seçkin Doyuran tarafından hediye edilen çeşitli marka ve modeldeki telsizler, yine dernek üyeleri tarafından kurulumu yapılarak kullanıma hazır hale getirildi. Afet halinde, olağan üstü durumlarda sivil savunma ekipleri ve diğer kamu kurumları ile iş birliği yapmak, olağan durumlarda ise okulda amatör telsizciliğin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kullanılacak olan istasyonun sorumlu operatörlüğünü okulun tek amatör telsizcilik belgesine sahip öğrencisi Efe Başay üstlendi.
Amatör telsiz istasyonu ile elektronik haberleşme teknolojileri alanlarında çalışmalar yürütmeyi, deney ve proje bazlı aktiviteler düzenlemeyi ve bu tür eğitim ve pratiğe yönelik çalışmalar yapmayı planladıklarını belirten Okul Müdürü Hüseyin Ünsal İskender, “Okulumuzda ve çevresinde amatör telsizciliği tanıtıp yaygınlaştırmak, çağın getirdiği haberleşme teknolojileri ile alternatif haberleşme sistemlerin kurulumunu ve işletilmesini sağlamak amacıyla afete hazırlık kulübü bünyesinde bir amatör telsiz istasyonu oluşturduk. İstasyonumuzun çağrı işareti YM2XYE olarak tahsis edildi. İstasyonun oluşturulmasında emeği geçen SAKRAD başkanı ve üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

SAKARYA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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