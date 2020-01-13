Serdivan \u0130l\u00e7e M\u00fcft\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc, i\u00e7inde bin \u00e7uval un bulunan 2 yard\u0131m t\u0131r\u0131n\u0131 Suriye ye g\u00f6nderdi. Serdivan Kaymakaml\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde Serdivan \u0130l\u00e7e M\u00fcft\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 cami cemaati ve kuran kursu \u00f6\u011frencilerinin katk\u0131lar\u0131yla 2 t\u0131r dolusu toplam bin \u00e7uval un yard\u0131m\u0131 topland\u0131. Toplanan yard\u0131mlar Suriye ye dualarla u\u011furland\u0131. Serdivan il\u00e7esi Muradiye Cami \u00f6n\u00fcne gelen t\u0131rlar burada yap\u0131lan dua sonras\u0131 Suriye\u2019ye do\u011fru yola \u00e7\u0131kt\u0131. Serdivan \u0130l\u00e7e M\u00fcft\u00fcs\u00fc \u00d6mer Yay yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 2 tane t\u0131r\u0131m\u0131z 500 500 olmak \u00fczere bin \u00e7uval, Serdivan \u0130l\u00e7e M\u00fcft\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcne ait t\u00fcm camilerimizden ve Kur an Kursu ndaki hocalar\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan toplan\u0131p Telabyad ve Resulayn b\u00f6lgelerindeki karde\u015flerimize g\u0131da olarak ula\u015ft\u0131raca\u011f\u0131z. M\u00fcmin, m\u00fcminin karde\u015fidir duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve hassasiyetiyle ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n emirleri do\u011frultusunda ve kaymakaml\u0131\u011f\u0131m\u0131zdan ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z olur gere\u011fi Serdivan il\u00e7emizde bulunan camilerimizden k\u0131sa bir s\u00fcrede 2 t\u0131r unumuzu haz\u0131rlad\u0131k ve bug\u00fcn u\u011furlayaca\u011f\u0131z. Bundan sonra ki ilk amac\u0131m\u0131z da \u0130dlib b\u00f6lgesine t\u0131r yollamak in\u015fallah. Yine yakla\u015f\u0131k 3 t\u0131r olmak \u00fczere oraya da yard\u0131m ula\u015ft\u0131raca\u011f\u0131z in\u015fallah. 13 tane din g\u00f6revlisi ve 5 tane de cemaatimizden arkada\u015f\u0131m\u0131z olmak \u00fczere Serdivan dan 18 arkada\u015f\u0131m\u0131z t\u0131rlara e\u015flik edip, o b\u00f6lgeye girerek orada ki vatanda\u015f ve m\u00fclteci karde\u015flerimizi g\u00f6r\u00fcp bizlere durumlar\u0131n\u0131 anlatacaklar in\u015fallah dedi. Din karde\u015flerimizin yan\u0131nday\u0131z Serdivan Muradiye Cami \u0130mam Hatibi ve Din G\u00f6revlileri Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Mesut Bulut, Serdivan M\u00fcft\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc personeli olarak T\u00fcrkiye Diyanet Vakf\u0131 Serdivan \u015eubesi ortakl\u0131\u011f\u0131yla 2 t\u0131r un kampanyam\u0131z\u0131 \u015fuan hali haz\u0131rda yola \u00e7\u0131kmak \u00fczere. Ve din g\u00f6n\u00fcll\u00fclerimizden olu\u015fan ekibimizle birlikte in\u015fallah t\u0131rlar ile beraber sadece maddi olarak de\u011fil, manevi olarak, bedeni olarak, g\u00f6n\u00fcl olarak din karde\u015flerimizin yan\u0131nda oldu\u011fumuzu g\u00f6stermek \u00fczere yolculu\u011fa u\u011furlayaca\u011f\u0131z hepsini in\u015fallah derken, Esnaf Fahrettin Karaca yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Serdivan \u0130l\u00e7e M\u00fcft\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc n\u00fcn yard\u0131m kampanyas\u0131n\u0131 duyduk, bizde esnaf olarak bu kampanyaya kat\u0131l\u0131p destek olmak istedik. Allah b\u00fct\u00fcn herkesin yapt\u0131\u011f\u0131 yard\u0131mlar\u0131 kabul eylesin \u015feklinde konu\u015ftu.