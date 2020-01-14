Sakarya'da sis etkili oldu

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- SAKARYA'da, bu sabahtan beri sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düştü. Yollarda olan sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşadı.



SAKARYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

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