Sapanca’da yağmur suyu kanal çalışmalarına devam

Sapanca Belediyesi, ilçede yaptığı yağmur suyu kanalları ile kış şartlarında oluşabilecek su baskınlarının önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Belediyeye bağlı ekipler tarafından, ilçe genelinde yağış sırasında su baskını ve su birikmesi yaşanan bölgelerde yağmur suyu kanal çalışması ve ızgara temizliği yaparak su baskınlarının önüne geçiyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu, “Hacımercan Mahallesi’nde 5 metre uzunluğunda yağmur suyu kanal çalışmasını tamamlanmış olup, Mahmudiye Mahallesinde ise mevcut olan yağmur suyu kanalının bakımı ve temizliği de tamamlanış durumdadır. Yine Tepebaşı Mahallesi, Büyükdere Caddesine 100 metrelik yağmur suyu kanalının yapımına devam ediyoruz. İlçe genelinde mevcut olan kanal ve ızgaraların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aksatmadan düzenli olarak yapmaktayız” dedi.

SAKARYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

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