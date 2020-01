Sakarya’da görev yapan gazeteciler, Adapazarı Belediyesi’nin düzenlediği ‘Gazeteciler Hatıra Ormanı’ programına katılarak 250 tane ıhlamur fidan dikimi gerçekleştirdiler.

‘Gazeteciler Hatıra Ormanı’ Adapazarı Belediyesi tarafından 15 Temmuz Camili Mahallesi 2079. Sokak üzerinde açıldı. Sakarya’da görev yapan yerel ve ulusal medya çalışanları Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Gazeteciler Hatıra Ormanı’na 250 adet ıhlamur fidan dikimini gerçekleştirdiler.

Programda konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Hep birlikte kutladığımız 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün hatırasına şehrimizde görev yapan yerel ve ulusal medya mensuplarımıza teşekkür ederiz. Onlar için böyle bir yer hazırladık. Toplamda 250 tane ıhlamur fidesini hep birlikte bugün dikimini gerçekleştirdik. Hep birlikte bunlara güzel bir şekilde bakacağız ve her birinin plakası da olacak. Dolaysıyla hep birlikte böyle bir hatıramız olsun istedik gazetecilerimizle birlikte. Ben gazetecilerimizin yerel yöneticilerin ya da kamu kurum yöneticilerin her birinin eksik taraflarını gördüklerini biliyorum. Bizde onlar bu görevleri icra ederken her zaman destek olmaya gayret ediyoruz onlarında desteğini hissediyoruz. Dolayısıyla burada oldukları için de herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum sağ olun var olun” dedi.

