Sakarya’da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’da Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 229 firma hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya’da taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya 386 parti ürün kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı 229 firma hakkında soruşturma başlattı.

SAKARYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:00

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.