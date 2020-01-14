Adapazarı’nda kültür sanat etkinlikleri dolu dolu geçiyor

Adapazarı Belediyesi Ocak ayı kültür sanat etkinliklerinde 3’üncü hafta dolu dolu geçiyor.

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri dopdolu içerikleriyle takvimini işletmeye devam ediyor. Ocak ayı etkinlikleri kapsamında birbirinden önemli isim ve programlar ilgilileriyle buluşacak. Şair, yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Türk Halk Müziği’nin usta ismi Orhan Ölmez ve dikkat çeken sanatçı Doç. Dr. Sertan Demir, Şair ve Yazar Şakir Kurtulmuş ve verdikleri konserle büyük beğeni toplayan Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi, 3’üncü hafta programları kapsamında sevenleri ile bir araya gelecek. 3’üncü haftanın takvimi, “Aşıklardan Kalan Efkar (Türk Halk Müziği Konseri Doç. Dr. Sertan Demir): 15 Ocak Çarşamba, 19.30, OKM, Edebiyat ve Hayat (Söyleşi Şair ve Yazar Şakir Kurtulmuş): 16 Ocak Perşembe, 11.00, Vali Mustafa Büyük Anadolu İHL, Kültür mü, İrfan mı? (Söyleşi Şair ve Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu): 16 Ocak Perşembe, 20.00, OKM, Çok Sesli Türk ve Batı Müziği Orkestrası (Konser Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi): 17 Ocak Cuma, 19.30, OKM, Keloğlan Karakaçan (Tiyatro Çocuk): 18 Ocak Cumartesi, 13.30 15.00, OKM, Orhan Ölmez Türk Halk Müziği Konseri: 18 Ocak Cumartesi, 20.00, OKM” olarak belirlendi.

SAKARYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

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