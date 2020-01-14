Adapazarı’nda kültür sanat etkinlikleri dolu dolu geçiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adapazarı’nda kültür sanat etkinlikleri dolu dolu geçiyor

İHA

Adapazarı Belediyesi Ocak ayı kültür sanat etkinliklerinde 3'üncü hafta dolu dolu geçiyor.

Adapazarı Belediyesi Ocak ayı kültür sanat etkinliklerinde 3’üncü hafta dolu dolu geçiyor.
Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri dopdolu içerikleriyle takvimini işletmeye devam ediyor. Ocak ayı etkinlikleri kapsamında birbirinden önemli isim ve programlar ilgilileriyle buluşacak. Şair, yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Türk Halk Müziği’nin usta ismi Orhan Ölmez ve dikkat çeken sanatçı Doç. Dr. Sertan Demir, Şair ve Yazar Şakir Kurtulmuş ve verdikleri konserle büyük beğeni toplayan Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi, 3’üncü hafta programları kapsamında sevenleri ile bir araya gelecek. 3’üncü haftanın takvimi, “Aşıklardan Kalan Efkar (Türk Halk Müziği Konseri Doç. Dr. Sertan Demir): 15 Ocak Çarşamba, 19.30, OKM, Edebiyat ve Hayat (Söyleşi Şair ve Yazar Şakir Kurtulmuş): 16 Ocak Perşembe, 11.00, Vali Mustafa Büyük Anadolu İHL, Kültür mü, İrfan mı? (Söyleşi Şair ve Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu): 16 Ocak Perşembe, 20.00, OKM, Çok Sesli Türk ve Batı Müziği Orkestrası (Konser Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi): 17 Ocak Cuma, 19.30, OKM, Keloğlan Karakaçan (Tiyatro Çocuk): 18 Ocak Cumartesi, 13.30 15.00, OKM, Orhan Ölmez Türk Halk Müziği Konseri: 18 Ocak Cumartesi, 20.00, OKM” olarak belirlendi.

SAKARYA

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Güven ve İletişim’ konferansı OSM’de gerçekleşecek
YEREL HABERLER ‘Güven ve İletişim’ konferansı OSM’de gerçekleşecek
Sakarya’da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Sakarya’da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ...
Ulaşım Yönetim Merkezi 7 bin 740 vatandaşın şikayetine baktı
YEREL HABERLER Ulaşım Yönetim Merkezi 7 bin 740 vatandaşın ...
Sapanca Gölü'ne bırakılan ağ imha edilecek
YEREL HABERLER Sapanca Gölü'ne bırakılan ağ imha edilecek
Sapanca’da yol düzenleme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Sapanca’da yol düzenleme çalışmaları devam ediyor
Uzun Cevdet’in yakını olan iki sanık FETÖ’dan yargılanıyor Cevdet Türkyolu’nun kız kardeşi ve eniştesine 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor
YEREL HABERLER Uzun Cevdet’in yakını olan iki sanık FETÖ’dan ...
71 yaşındaki engelli vatandaştan kendisini sırtına alıp yolun karşısına geçiren jandarma personeline teşekkür Cumhuriyet Başsavcısı’da jandarma personelini tebrik etti
YEREL HABERLER 71 yaşındaki engelli vatandaştan kendisini sırtına ...
Sakarya’da cinayet suçundan aranan firari, yol kontrolünde yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya’da cinayet suçundan aranan firari, yol ...
Sakaryalı gazeteciler hatıra ormanına 250 adet fidan dikti Başkan Işıksu: “Toplamda 250 ıhlamur fidesi dikimini hep birlikte gerçekleştirdik”
YEREL HABERLER Sakaryalı gazeteciler hatıra ormanına 250 adet fidan ...
Sapanca’da yağmur suyu kanal çalışmalarına devam
YEREL HABERLER Sapanca’da yağmur suyu kanal çalışmalarına devam
Sakarya'da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Sakarya'da sis etkili oldu
(Özel) Sanayideki ustaların verdiği fiyata kızdı aracını kendi tamir etmeye başladı
YEREL HABERLER (Özel) Sanayideki ustaların verdiği fiyata kızdı ...
Sapanca Gölü’ne atılan ağlar ördek ve balıkları telef etti Sportif balıkçı sosyal medyasında paylaştığı fotoğraflarla facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Sapanca Gölü’ne atılan ağlar ördek ve balıkları telef ...
Büyükşehir meclisinde SGK kavşağı için proje önerildi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “SGK Kavşağı ile bölgede zaman zaman yaşanan araç yoğunluğu sona erecek ve ulaşımlar rahat olacak”
YEREL HABERLER Büyükşehir meclisinde SGK kavşağı için proje ...
Sapanca gölünde "hayalet ağ" katliamı
YEREL HABERLER Sapanca gölünde "hayalet ağ" katliamı
Serdivan İlçe Müftülüğünden Suriye'ye bin un çuval yardımı Serdivan İlçe Müftüsü Ömer Yay: “Telabyad ve Resulayn bölgelerindeki kardeşlerimize gıda olarak ulaştıracağız”
YEREL HABERLER Serdivan İlçe Müftülüğünden Suriye'ye bin un çuval ...
SUBÜ'den yapay zeka kursu
YEREL HABERLER SUBÜ'den yapay zeka kursu
Sakarya'da çevreye duyarlı yatırımlarla 2019'da 50 milyon metreküp atıksu arıtıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da çevreye duyarlı yatırımlarla 2019'da 50 ...
Başkan Yüce, SGM'nin ilk dönem kapanış programına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yüce, SGM'nin ilk dönem kapanış programına ...
Adapazarı'nda firari katil zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Adapazarı'nda firari katil zanlısı yakalandı
Sakarya'da 10 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da 10 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı ...
Yunus Emre Anadolu Lisesi’ne amatör telsiz istasyonu kuruldu
YEREL HABERLER Yunus Emre Anadolu Lisesi’ne amatör telsiz istasyonu ...
AK Partili vekillerden kan bağışına destek
YEREL HABERLER AK Partili vekillerden kan bağışına destek
2020’nin ilk meclisi toplanıyor
YEREL HABERLER 2020’nin ilk meclisi toplanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X