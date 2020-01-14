‘Güven ve İletişim’ konferansı OSM’de gerçekleşecek

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Gençliğin Anlam Arayışında Güven ve İletişim’ konulu konferans ile devam edecek.

Bu kapsamda 15 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek programa Prof. Dr. Abdülvahit İmamoğlu konuşmacı olarak katılacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, saat 19.00’da başlayacak programa tüm kültür sanat dostları davet edildi.

SAKARYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

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