SADEM öğrencileri, SUBÜ Rektörü ile bir araya geldi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Dil Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SADEM) yabancı öğrencileri SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile bir araya geldi.

Yurtdışında öğrencilik yaptığı dönemdeki hatıralarından bahsederek öğrencilere seslenen Rektör Sarıbıyık, “Her dili öğrenmenin kendine özgü zorlukları vardır. Sizlerde bu zorlukları bir an önce aşarak, eğitimöğretime devam edeceksiniz. Bunlar aynı zamanda benliğinizde güzel hatıralar olarak da kalacak. 1993 yılında İngiltere’ye giderek yüksek lisans ve doktoramı yaptım. Hatıralarımızı da böyle ortamlarda anlatıyoruz. Sizlerin de ileride anlatacağınız hatıralarınız olması muhtemeldir” dedi.

Dil eğitimi konusunda ellerinden gelen bütün gayreti göstermeye hazır olduklarını da aktaran Rektörü Sarıbıyık, “Hocalarımız bir an önce dilimizi öğrenmeniz ile ilgili ciddi bir emek veriyorlar. Bunun yanında sanal öğrenme ile ilgili bir şeyler de yapmak istiyoruz. Sizleri de misafir kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Burada eğitim alarak tekrar ülkenize döndüğünüzde ya da dönemediğiniz de gelecekte insanlığa fayda üretecek bilgi beceri ve yetkinlikle donanmanızı arzu ediyoruz” diye konuştu.

SAKARYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:00

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.