Sakarya'da yabancı uyruklu şahısların yaşadığı evde yangın çıktı Yangını fark ederek kendilerini son anda dışarıya attılar

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Akyazı ilçesi Seyfeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu ailenin oturduğu evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını fark eden vatandaşların kendilerini dışarıya atması sonucu şans eseri yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:44

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