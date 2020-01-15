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Serdivan Belediyesi'nde personele eğitim

İHA

Serdivan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'nde görev alan personele, yetki ve sorumluklarının yanı sıra halkla ilişkiler, toplum psikolojisi, konuşma dili ve ekip çalışması konularında bilgilendirme yapıldı.

Serdivan Belediyesi'nde personele eğitim

Serdivan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’nde görev alan personele, yetki ve sorumluklarının yanı sıra halkla ilişkiler, toplum psikolojisi, konuşma dili ve ekip çalışması konularında bilgilendirme yapıldı.
Vatandaşların huzur, güven ve sağlığı konusunda işletmelerle birebir diyalog kurarak, esnafla vatandaşlar arasında köprü görevi üstlenen; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’nde görev alan personele, yetki ve sorumluklarının yanı sıra halkla ilişkiler, toplum psikolojisi, konuşma dili ve ekip çalışması konularında bilgilendirme yapıldı. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; eğitim programının personelin hem mevzuat hem de vatandaşla iletişim kurma noktasında donanım kazandırıcı özellik taşıdığı ifade edilirken vatandaşlara daha kaliteli hizmet verme noktasında belirli periyotlarda ve uzman eğitmenler eşliğinde eğitimlere devam edileceği belirtildi.

SAKARYA

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:44
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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