‘Dijital İzleme Formları ve Anlam Dünyası’ Sakarya'da konuşulacak

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Dijital İzleme Formları ve Anlam Dünyası’ isimli söyleşi programı ile devam edecek.

Bu kapsamda 16 Ocak Perşembe günü Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilecek etkinliğe Sinema Yazarı Enver Gülşen konuşmacı olarak katılacak. Moderatörlüğünü Ahmed Faruk Arslan’ın üstleneceği söyleşi programı saat 18.00’da başlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Ocak ayında düzenlenecek söyleşiye tüm Sakaryalılar'ın davetli olduğunu söylediler.

SAKARYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:44

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