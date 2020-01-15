Merdiven korkuluklarına kendini astı

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- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, bir süredir psikolojik destek alan Mert Ö. (41), kendini evindeki merdivenin korkuluklarına iple asarak yaşamına son verdi.

Serdivan'a bağlı İstiklal Mahallesi'nde oturan Mert Ö., öğlen saatlerinde annesinin evden çıktıktan sonra kendini iple merdiven korkuluklarına astı. Yaklaşık 2 saat sonra eve dönen anne Ümran Ö. oğlunun asılı halde hareketsiz görünce çığlık atıp, yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mert Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaklaşık 3,5 yıl önce eşinden ayrılarak ailesinin yanına taşınan Mert Ö.'nün bir süredir psikolojik destek aldığı öğrenildi. Mert Ö. 'nün cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga konuldu.



SAKARYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:44

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