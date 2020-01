Esnaf, Sakarya’da binanın çöktüğü korku dolu anları anlattı Çökme anından bölgeden geçen Mevlüt Sarı: “Korktuk ve bir an deprem oluyor zannettik” “Her taraf bir anda toz duman oldu”

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çöken ve 3 işçinin son anda altında kalmaktan kurtulduğu binanın çökme esnasında olay yerinden geçen Mevlüt Sarı isimli esnaf korku dolu anları anlattı. Sarı, “Korktuk ve bir an deprem oluyor zannettik, her taraf bir anda toz duman oldu” dedi.

Olay, sabah saatlerinde Adapazarı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Döner Geçit Sokak üzerinde binanın temeli için iş makinesi tarafından yapılan kazı esnasında hemen yan tarafında bulunan bir binada çökme yaşandı. Çökme esnasında binanın arka kısmında çalışan işçiler son anda göçük altında kalmaktan kurtuldu. Çöken binanın yanındaki binalar ve dükkanlar boşaltıldı. Bölgede esnaflık yapan ve çökme esnasında olay yerinden geçen Mevlüt Sarı isimli vatandaş, “İşe gidiyordum bir anda ses geldi. Daha sonrasında her taraf toz duman oldu, zaten bir anda oldu. Yıkılma 10 saniye gibi bir süre içerisinde oldu. Kötü hissettik, korktuk ve bir an deprem oluyor zannettik. Çökme esnasında bölgede bulunan vatandaşta korkarak kaçışmaya başladı” dedi.

Olay yerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Belediyesi ve AFAD ekiplerince incelemeler sürüyor.

SAKARYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:13

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:02

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.