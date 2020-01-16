Bilime yön verenler atölyesi başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri, Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan “Bilime Yön Verenler Atölyesi” isimli projeyle çocuklara İslam dininin dünya bilimi üzerindeki etkilerini ve katkılarını anlatacak.

Bu kapsamda ilk etapta Sapanca ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezleri’nde uygulanacak projeyle çocuklara Kuranı Kerim üzerinden İslam alimlerinin bilim, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği başarılar gösterilecek. Kur’anı Kerim’in rehberliğinde 800 yıl boyunca dünyanın en önemli ilim insanları arasında olan Katip Çelebi, Evliya Çelebi, Mevlana, Yunus Emre gibi birçok ilim insanının hayatı müze ziyaretleri ve belgeseller eşliğinde öğrencilere anlatılacak. 2731 Ocak tarihleri arasında kayıtları başlayacak “Bilime Yön Verenler Atölyesi” ilk dersine 8 Şubat Cumartesi günü başlayacak.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “İslam’ın mukaddes kitabı Kur’anı Kerim’de 250’den fazla ayeti kerime insanlara akıllarını kullanmayı ve ilmi araştırmalarda bulunmayı emretmiştir. İslam medeniyetinin bu göz kamaştıran birikimini ve dünya bilimine yaptığı katkıları idrak etmesi zaruri bir hal almıştır. Bu vesileyle çocuklarımızın İslam ilmini öğrenmesi ve önemini idrak etmesi için Türkiye’de bir ilke imza atmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:44

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